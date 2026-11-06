Замість 16 годин - усього 2: в Україні повертають аеромедичну евакуацію

Уряд офіційно затвердив порядок організації перевезень пацієнтів повітряними суднами Державної служби з надзвичайних ситуацій. Механізм аеромедичної евакуації планують запустити вже до кінця поточного року.

Нова система дозволить значно скоротити час транспортування між лікарнями пацієнтів, які потребують невідкладної спеціалізованої допомоги.

Також повітряним транспортом доправлятимуть українців на лікування за кордон, зокрема в межах програми Medevac Ukraine.

Окремо передбачено транспортування донорських органів для трансплантації, медичних бригад та необхідного обладнання.

Переваги та терміни транспортування

Головна перевага повітряної евакуації - економія часу для пацієнтів у критичному стані.

"Наприклад, зараз дорога з Харкова до евакуаційного хабу в польському Жешуві наземним транспортом може зайняти 15-16 годин. Повітряним судном цей шлях можна подолати за 2-3 години", - заявив Корецький.

Координацію евакуації здійснюватиме Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ. ДСНС забезпечуватиме повітряні судна та екіпажі з урахуванням безпекових і погодних умов.

"Для пацієнтів у важкому стані кожна година має значення. Наше завдання - забезпечити їм можливість якомога швидше отримати необхідну медичну допомогу", - наголосив прем'єр.