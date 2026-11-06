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Вместо 16 часов - всего 2: в Украине возвращают аэромедицинскую эвакуацию

11:57 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: проведение эвакуации (Getty Images)

Кабинет министров утвердил порядок аэромедицинской эвакуации пациентов самолетами ГСЧС. Это позволит быстро доставлять больных в больницы и за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Правительство официально утвердило порядок организации перевозок пациентов воздушными судами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Механизм аэромедицинской эвакуации планируется запустить уже к концу текущего года.

Новая система позволит значительно сократить время транспортировки между больницами пациентов, нуждающихся в неотложной специализированной помощи.

Также воздушным транспортом будут доставлять украинцев на лечение за границу, в частности, в рамках программы Medevac Ukraine.

Отдельно предусмотрена транспортировка донорских органов для трансплантации, медицинских бригад и необходимого оборудования.

Преимущества и сроки транспортировки

Главное преимущество воздушной эвакуации - экономия времени для пациентов в критическом состоянии.

"Например, сейчас дорога из Харькова в эвакуационный хаб в польском Жешуве наземным транспортом может занять 15-16 часов. Воздушным судном этот путь можно преодолеть за 2-3 часа", - заявил Корецкий.

Координацию эвакуации будет осуществлять Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МОЗ. ГСЧС будет обеспечивать воздушные суда и экипажи с учетом условий безопасности и погоды.

"Для пациентов в тяжелом состоянии каждый час имеет значение. Наша задача - обеспечить им возможность как можно скорее получить необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул премьер.

Напомним, украинские военные уже в третий раз провели эвакуацию раненого собрата с помощью беспилотника StarGate.

Во время последней операции удалось спасти 54-летнего бойца, который после подрыва на мине почти два месяца находился на позиции.

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