У Дуди відповіли на заклик Зеленського зустрітися на кордоні

В адміністрації польського президента Анджея Дуди підтримали ідею Володимира Зеленського зустрітися для вирішення питання щодо кордону. Але вважають, що зустріч краще провести в іншому місці, а не на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря канцелярії президента Польщі Анджея Дера в ефірі TVN24.

"Президент виступає за те, щоб вести цей діалог. Тільки так можна вирішити цю велику проблему. Проблема двостороння і дуже потужна ... Наші фермери борються за своє існування. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація є катастрофічною з обох сторін, дивлячись з цієї точки зору, тому що рішучість обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", - сказав він.

Чиновник не відповів, чи готовий Дуда бути "патроном" зустрічі, але наголосив, що зараз потрібна зустріч польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України і представниками ЄС.

Також Дера, коментуючи ідею Зеленського про зустріч на кордоні, сказав, що "це не найбезпечніше" місце, тому краще зустрітися У Варшаві, Жешуві чи Любліні.

" Звісно, ​​це не будуть довгі обговорення, тому що вони не можуть відбуватися там. Це про символ. Ідея полягає в тому, щоб очистити кордон", - додав Дера.

Блокада кордону

Нагадаємо, з листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. У січні кордон вдалося розблокувати, коли польський уряд підписав угоду з перевізниками,

У лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

У польському уряді погрожують, що можуть ввести нові обмеження на імпорт продукції з України, якщо не вдасться домовитися.

Вчора президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.