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Заменят ATACMS. Армия США получила первые высокоточные ракеты PrSM

Вашингтон, Суббота 09 декабря 2023 09:13
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Заменят ATACMS. Армия США получила первые высокоточные ракеты PrSM Фото: армия США получила первые высокоточные ракеты PrSM (army.mil)
Автор: Наталья Юрченко

Американская армия получила первую партию высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM). В будущем они должны заменить ракеты ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу армии США.

Поставки ракет PrSM произошло после успешных испытаний в ноябре на ракетном полигоне White Sands в Нью-Мексико.

Как отмечают США, PrSM - это оружие нового поколения от компании Lockheed Martin для ведения высокоточного огня на больших расстояниях. Ракеты запускаются из систем M142 HIMARS и реактивных систем залпового огня M270 MLRS. Эти ракеты способны уничтожать цели на расстоянии до 400 км.

"PrSM имеет открытую архитектуру, позволяющую приспосабливаться к предстоящему наращиванию потенциала", - говорится в сообщении.

Заменят ATACMS. Армия США получила первые высокоточные ракеты PrSM

Фото: армия США получила первые высокоточные ракеты PrSM (army.mil)

Добавим, что в 2023 году компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies-Northrop Grumman приступили к разработке усовершенствованной версии ракеты - PrSM Increment 4. Как ожидается, дальность полета этих ракет будет более 1000 км.

ATACMS для Украины

Напомним, осенью 2023 года украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные в небольшом количестве.

Позже в США подтвердили такую информацию. Там уточнили, что нашим воинам оказали ракеты с дальностью действия до 165 километров.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки ATACMS в нашу страну будут происходить на постоянной основе.

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