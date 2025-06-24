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Заменить сустав можно бесплатно? Как попасть в очередь на имплант и операцию

Вторник 24 июня 2025 17:42
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Заменить сустав можно бесплатно? Как попасть в очередь на имплант и операцию Получить эндопротез для замены сустава в Украине можно бесплатно (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине функционирует Электронная система обеспечения формирования и ведения электронной очереди на бесплатное эндопротезирование - частичную или полную замену тазобедренного, коленного, плечевого или локтевого сустава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения (Минздрава).

Бесплатное эндопротезирование: кто получает услугу бесплатно

Получить услуги по ургентному и плановому эндопротезированию бесплатно могут пациенты с тяжелыми заболеваниями или травмами, которым необходима частичная или полная замена:

  • тазобедренного сустава;
  • коленного сустава;
  • плечевого сустава;
  • локтевого сустава.

Такие операции проводятся в рамках пакета программы медицинских гарантий "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

Импланты (эндопротезы) для проведения таких операций:

  • закупаются централизованно - за средства государственного бюджета;
  • распределяются между медицинскими учреждениями (которые предоставляют услуги по бесплатному эндопротезированию).

Как "работает" электронная очередь

В Минздраве напомнили, что в Украине функционирует специальная Электронная система обеспечения формирования и ведения электронной очереди на бесплатное эндопротезирование.

"Введение электронной очереди - это важный шаг к обеспечению прозрачности, эффективности и доступности медицинской помощи пациентам", - добавили в ведомстве.

Уточняется, что эта система автоматизирует процессы:

  • записи;
  • администрирования очереди;
  • планирования операций;
  • проведения операций.

"Она позволяет гарантировать право пациентов на бесплатное эндопротезирование, обеспечить прозрачность регистрации и формирования электронной очереди, а также вести учет проведенных операций", - объяснили в министерстве.

Как зарегистрироваться в Электронной системе

Для того чтобы зарегистрироваться в электронной очереди на эндопротезирование, пациенту нужно:

  • обратиться к семейному врачу;
  • получить от него направление к врачу-ортопеду;
  • определить с врачом-ортопедом потребность в эндопротезировании;
  • дождаться, пока он внесет данные пациента и медицинское заключение в электронную систему.

"Все документы пациента проверяются и удостоверяются электронной подписью врача", - подчеркнули в Минздраве.

Отмечается, что после проверки данные пациента автоматически вносятся в электронный реестр - на ожидание своей очереди.

При этом приоритет в очереди определяется по определенным критериям, среди которых - медицинские показания, срочность и дата подачи заявки.

Как назначают и проводят операцию

Когда после электронной регистрации подходит очередь того или иного пациента, врач получает в системе сообщение - о возможности проведения операции.

После этого врач:

  • звонит пациенту;
  • предоставляет информацию о медицинском учреждении;
  • объясняет дальнейшие этапы подготовки.

"Если связь установить не удалось, пациенту направляется сообщение с соответствующей информацией", - уточнили в Минздраве.

После проведения операции врач обновляет статус пациента в системе - все изменения записываются в журнале электронной системы и сохраняются бессрочно.

При этом с технической поддержкой пользователей электронной системы помогает Служба поддержки реестра эндопротезирования.

Сколько эндопротезов получат медучреждения в 2025 году

Согласно информации Минздрава, в 2025 году в учреждения здравоохранения будет поставлено более 23 тысяч эндопротезов (приобретенных ГП "Медицинские закупки Украины" по заказу министерства за счет госбюджета).

Среди них:

  • эндопротезы коленного сустава;
  • тазобедренные суставы цементные;
  • эндопротезы тазобедренного сустава ревизионные;
  • импланты и инструменты для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника и т.д.

Сколько пациентов в очереди и какая проблема самая распространенная

В завершение гражданам сообщили, что в очереди на эндопротезирование сейчас - более 19 тысяч (19 798) пациентов. Больше всего - в медучреждениях города Киева.

При этом самая распространенная потребность - первичное эндопротезирование коленного сустава (в очереди на эту операцию находятся более 10 тысяч пациентов).

"В большинстве медучреждений в очереди находится от 50 до 100 пациентов", - отметили в Минздраве.

При этом общая статистика очереди по состоянию на 19 июня 2025 года (по типам протезов) была такой:

  • эндопротез коленного сустава - 10 525;
  • эндопротез тотальный тазобедренного сустава (бесцементный) - 6 617;
  • эндопротез тазобедренных суставов цементный (тотальный эндопротез) - 2 341;
  • эндопротез тазобедренных суставов цементный: эндопротез однополюсный с двойной сферой вращения - 26;
  • эндопротез коленного сустава (ревизионный связанный ротационный) - 147;
  • эндопротез тазобедренного сустава (ревизионный) - 142.

Напомним, ранее мы рассказывали о бесплатном протезировании и реабилитации в Украине - что нужно знать о функционировании государственной программы и как можно выбрать больницу.

Кроме того, понять весь процесс - от подачи заявления до получения необходимого изделия - поможет специальная онлайн-платформа, которая охватывает важнейшую информацию о протезировании.

Читайте также, как получение протезов упростили для украинских военных.

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