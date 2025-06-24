Заменить сустав можно бесплатно? Как попасть в очередь на имплант и операцию
В Украине функционирует Электронная система обеспечения формирования и ведения электронной очереди на бесплатное эндопротезирование - частичную или полную замену тазобедренного, коленного, плечевого или локтевого сустава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения (Минздрава).
Бесплатное эндопротезирование: кто получает услугу бесплатно
Получить услуги по ургентному и плановому эндопротезированию бесплатно могут пациенты с тяжелыми заболеваниями или травмами, которым необходима частичная или полная замена:
- тазобедренного сустава;
- коленного сустава;
- плечевого сустава;
- локтевого сустава.
Такие операции проводятся в рамках пакета программы медицинских гарантий "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".
Импланты (эндопротезы) для проведения таких операций:
- закупаются централизованно - за средства государственного бюджета;
- распределяются между медицинскими учреждениями (которые предоставляют услуги по бесплатному эндопротезированию).
Как "работает" электронная очередь
В Минздраве напомнили, что в Украине функционирует специальная Электронная система обеспечения формирования и ведения электронной очереди на бесплатное эндопротезирование.
"Введение электронной очереди - это важный шаг к обеспечению прозрачности, эффективности и доступности медицинской помощи пациентам", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что эта система автоматизирует процессы:
- записи;
- администрирования очереди;
- планирования операций;
- проведения операций.
"Она позволяет гарантировать право пациентов на бесплатное эндопротезирование, обеспечить прозрачность регистрации и формирования электронной очереди, а также вести учет проведенных операций", - объяснили в министерстве.
Как зарегистрироваться в Электронной системе
Для того чтобы зарегистрироваться в электронной очереди на эндопротезирование, пациенту нужно:
- обратиться к семейному врачу;
- получить от него направление к врачу-ортопеду;
- определить с врачом-ортопедом потребность в эндопротезировании;
- дождаться, пока он внесет данные пациента и медицинское заключение в электронную систему.
"Все документы пациента проверяются и удостоверяются электронной подписью врача", - подчеркнули в Минздраве.
Отмечается, что после проверки данные пациента автоматически вносятся в электронный реестр - на ожидание своей очереди.
При этом приоритет в очереди определяется по определенным критериям, среди которых - медицинские показания, срочность и дата подачи заявки.
Как назначают и проводят операцию
Когда после электронной регистрации подходит очередь того или иного пациента, врач получает в системе сообщение - о возможности проведения операции.
После этого врач:
- звонит пациенту;
- предоставляет информацию о медицинском учреждении;
- объясняет дальнейшие этапы подготовки.
"Если связь установить не удалось, пациенту направляется сообщение с соответствующей информацией", - уточнили в Минздраве.
После проведения операции врач обновляет статус пациента в системе - все изменения записываются в журнале электронной системы и сохраняются бессрочно.
При этом с технической поддержкой пользователей электронной системы помогает Служба поддержки реестра эндопротезирования.
Сколько эндопротезов получат медучреждения в 2025 году
Согласно информации Минздрава, в 2025 году в учреждения здравоохранения будет поставлено более 23 тысяч эндопротезов (приобретенных ГП "Медицинские закупки Украины" по заказу министерства за счет госбюджета).
Среди них:
- эндопротезы коленного сустава;
- тазобедренные суставы цементные;
- эндопротезы тазобедренного сустава ревизионные;
- импланты и инструменты для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника и т.д.
Сколько пациентов в очереди и какая проблема самая распространенная
В завершение гражданам сообщили, что в очереди на эндопротезирование сейчас - более 19 тысяч (19 798) пациентов. Больше всего - в медучреждениях города Киева.
При этом самая распространенная потребность - первичное эндопротезирование коленного сустава (в очереди на эту операцию находятся более 10 тысяч пациентов).
"В большинстве медучреждений в очереди находится от 50 до 100 пациентов", - отметили в Минздраве.
При этом общая статистика очереди по состоянию на 19 июня 2025 года (по типам протезов) была такой:
- эндопротез коленного сустава - 10 525;
- эндопротез тотальный тазобедренного сустава (бесцементный) - 6 617;
- эндопротез тазобедренных суставов цементный (тотальный эндопротез) - 2 341;
- эндопротез тазобедренных суставов цементный: эндопротез однополюсный с двойной сферой вращения - 26;
- эндопротез коленного сустава (ревизионный связанный ротационный) - 147;
- эндопротез тазобедренного сустава (ревизионный) - 142.
Напомним, ранее мы рассказывали о бесплатном протезировании и реабилитации в Украине - что нужно знать о функционировании государственной программы и как можно выбрать больницу.
Кроме того, понять весь процесс - от подачи заявления до получения необходимого изделия - поможет специальная онлайн-платформа, которая охватывает важнейшую информацию о протезировании.
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