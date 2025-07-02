Замінити США: Швеція виділить близько 1,7 млрд крон на підтримку України
Уряд Швеції виділить близько 1,7 млрд шведських крон на гуманітарну підтримку України. Одне з причин рішення - скорочення фінансової підтримки США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Швеції.
Зазначається, що уряд вирішив перерозподілити кошти на 2025 рік як у межах географічної, так і тематичної допомоги. Рішення пов'язане з великою кількість криз у світі та призупиненням США частини своєї допомоги.
"Ми вивільняємо 1,67 мільярда крон (близько 176 млн доларів США. - ред.) на підтримку України та життєво необхідну гуманітарну допомогу по всьому світу. Швеція не зможе повністю компенсувати скорочення з боку США, але ми зобов’язані зробити все можливе, щоб допомогти Україні та рятувати життя", - заявив міністр з питань міжнародної допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса.
Міністр також зазначив, що допомога Україні та країнам регіону "має екзистенційне значення для всієї Європи". Він підкреслив, що Україна є найвищим пріоритетом для Швеції як у сфері міжнародної допомоги, так і в зовнішній політиці.
"Щоб протистояти Росії, яка не вагається обстрілювати дитячі майданчики, лікарні, школи та житлові будинки, необхідно посилити підтримку. Україна бореться не лише за свою свободу, а й за свободу всієї Європи", - підсумував Дуса.
Допомога Швеції для України
Швеція, як і більшість європейських країн, від початку повномасштабного вторгнення, регулярно надає фінансову та військову підтримку Україні.
У березні Стокгольм затвердив найбільший з початку війни 19-й пакет військової допомоги для України на загальну суму 1,6 млрд доларів США. Кошти направлять на закупівлю боєприпаси і засоби ППО.
Також шведський уряд додатково надав понад 7 мільйонів доларів США для розмінування України.
А в листопаді 2024 року Швеція надала Україні пакет допомоги на 9 млн євро.
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