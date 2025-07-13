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Замінить половину домашньої хімії: 10 способів використання молока в побуті

Неділя 13 липня 2025 10:49
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Замінить половину домашньої хімії: 10 способів використання молока в побуті Як молоко здатно бути у пригоді у побуті (фото: Pixabay) 
Автор: Фелікс Коркін

Молоко - це не лише поживний напій, який добре смакує з вівсянкою чи кавою. Насправді воно має набагато ширший спектр застосування, ніж ми звикли думати.

РБК-Україна пропонує 10 корисних побутових ідей, які допоможуть вам поглянути на молоко по-новому.

Покращити смак замороженої риби

Щоб прибрати неприємний присмак після розморожування, занурте рибу в миску з молоком. Дайте їй повністю розтанути в цій рідині. Після такої обробки риба матиме ніжніший і свіжіший смак.

Відремонтувати фарфоровий посуд

Якщо улюблена чашка тріснула, не поспішайте її викидати - спробуйте склеїти її молоком. З’єднайте всі шматочки, закріпіть гумкою й занурте у тепле молоко на кілька днів. Коли білок згорнеться, він заповнить тріщини та зробить їх майже непомітними.

Очистити столове срібло

Щоб повернути блиск срібним приборам, замочіть їх у кислому молоці або додайте трохи оцту у свіже. Залиште на пів години, після чого помийте й витріть насухо. Ваші ложки та виделки знову засяють.

Надати блиску шкіряним туфлям

Свіже молоко здатне повернути глянець лакованому взуттю. Просто змочіть ганчірку в молоці та протріть поверхню. Потім відполіруйте до блиску - й туфлі виглядатимуть як нові.

Вивести плями від чорнил

Якщо на одязі залишилися плями ручки, замочіть його в молоці на ніч. Вранці виперіть річ звичним способом. Чорнило легко відійде, а тканина не постраждає.

Замінить половину домашньої хімії: 10 способів використання молока в побутіМолоко здатно впоратися з багатьма побутовими проблемами (фото: Pixabay)

Удобрити кімнатні рослини

Молоко містить корисні речовини, які підживлюють ґрунт і сприяють росту квітів. Полийте ним землю біля коріння, не переливаючи. Через кілька днів рослина оживе і виглядатиме краще.

Помити дзеркало без розводів

Змочіть ганчірку з мікрофібри в молоці, добре відтисніть і протріть дзеркальну поверхню. Молоко видалить бруд і не залишить слідів. До того ж дзеркало матиме приємний блиск.

Полегшити біль у роті після опіку або гострої їжі

Випили гарячий чай або переїли перцю? Холодне молоко швидко зніме печіння, адже містить білок казеїн, який нейтралізує капсаїцин. Випийте склянку - і стане легше.

Заспокоїти шкіру після сонячного опіку

Замість сметани краще прикладіть компрес із холодного знежиреного молока. Воно не закупорює пори та містить ферменти, що заспокоюють шкіру. Змочіть тканину в молоці, прикладіть до опіку й змінюйте компрес, коли він нагріється.

Пом’якшити мозолі

Щоб зменшити мозолі на ногах чи руках, прикладіть до них ватний диск, змочений у молоці. Тримайте компрес близько години. Молоко зволожує й сприяє загоєнню грубої шкіри.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Cleanipedia та Sante Plus.

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