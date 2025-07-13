Заменит половину домашней химии: 10 способов использования молока в быту

Молоко - это не только питательный напиток, который хорошо сочетается с овсянкой или кофе. На самом деле оно имеет гораздо более широкий спектр применения, чем мы привыкли думать.

РБК-Украина предлагает 10 полезных бытовых идей, которые помогут вам взглянуть на молоко по-новому.

Улучшить вкус замороженной рыбы

Чтобы убрать неприятный привкус после размораживания, окуните рыбу в миску с молоком. Дайте ей полностью растаять в этой жидкости. После такой обработки рыба будет иметь более нежный и свежий вкус.

Отремонтировать фарфоровую посуду

Если любимая чашка треснула, не спешите ее выбрасывать - попробуйте склеить ее молоком. Соедините все кусочки, закрепите резинкой и погрузите в теплое молоко на несколько дней. Когда белок свернется, он заполнит трещины и сделает их почти незаметными.

Очистить столовое серебро

Чтобы вернуть блеск серебряным приборам, замочите их в кислом молоке или добавьте немного уксуса в свежее. Оставьте на полчаса, после чего помойте и вытрите насухо. Ваши ложки и вилки снова засияют.

Придать блеск кожаным туфлям

Свежее молоко способно вернуть глянец лакированной обуви. Просто смочите тряпку в молоке и протрите поверхность. Затем отполируйте до блеска - и туфли будут выглядеть как новые.

Вывести пятна от чернил

Если на одежде остались пятна от ручки, замочите ее в молоке на ночь. Утром постирайте вещь привычным способом. Чернила легко отойдут, а ткань не пострадает.

Молоко способно справиться со многими бытовыми проблемами (фото: Pixabay)

Удобрить комнатные растения

Молоко содержит полезные вещества, которые подпитывают почву и способствуют росту цветов. Полейте им землю у корней, не переливая, не переливая. Через несколько дней растение оживет и будет выглядеть лучше.

Помыть зеркало без разводов

Смочите тряпку из микрофибры в молоке, хорошо отожмите и протрите зеркальную поверхность. Молоко удалит грязь и не оставит следов. К тому же зеркало будет иметь приятный блеск.

Облегчить боль во рту после ожога или острой пищи

Выпили горячий чай или переели перца? Холодное молоко быстро снимет жжение, ведь содержит белок казеин, который нейтрализует капсаицин. Выпейте стакан - и станет легче.

Успокоить кожу после солнечного ожога

Вместо сметаны лучше приложите компресс из холодного обезжиренного молока. Оно не закупоривает поры и содержит ферменты, успокаивающие кожу. Смочите ткань в молоке, приложите к ожогу и меняйте компресс, когда он нагреется.

Смягчить мозоли

Чтобы уменьшить мозоли на ногах или руках, приложите к ним ватный диск, смоченный в молоке. Держите компресс около часа. Молоко увлажняет и способствует заживлению грубой кожи.