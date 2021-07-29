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В заминированном автомобиле ехал первый замначальника СБУ в Луганской области, - источник

Автор: Дмитрий Левицкий

В автомобиле, который сегодня заминировали, ехал первый заместитель начальника управления Службы безопасности Украины в Луганской области. Из-под его автомобиля достали сумку, в которой, вероятно, взрывчатка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, в автомобиле действительно находился чиновник управления СБУ.

Действительно ли в сумке, которую изъяли из-под автомобиля, была бомба, пока неизвестно.

Напомним, сегодня в Луганской области под автомобилем сотрудника СБУ обнаружили подозрительный предмет, из которого торчали провода. Взрывотехники достали из-под машины сумку, в которой, вероятно, была взрывчатка.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия на месте происшествия. Угрозы для граждан нет.

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