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В замінованому автомобілі їхав перший замначальника СБУ в Луганській області, - джерело

Автор: Дмитро Левицький

В автомобілі, який сьогодні замінували, їхав перший заступник начальника управління Служби безпеки України в Луганській області. З під його автомобіля дістали сумку, в якій, ймовірно, вибухівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Як розповіло джерело, в автомобілі дійсно перебував високопосадовець управління СБУ.

Чи дійсно у сумці, яку вилучили з під автомобіля, була бомба, наразі невідомо.

Нагадаємо, сьогодні в Луганській області під автомобілем співробітника СБУ виявили підозрілий предмет, з якого стирчали дроти. Вибухотехніки дістали з під машини сумку, в якій, ймовірно, була вибухівка.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії на місці події. Загрози для громадян немає.

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