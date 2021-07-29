ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Луганской области заминировали автомобиль сотрудника СБУ

Новина українською →
Северодонецк, Четверг 29 июля 2021 17:27
В Луганской области заминировали автомобиль сотрудника СБУ Фото: под автомобилем сотрудника СБУ обнаружили подозрительный предмет (facebook.com/policeLG)
Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

В Луганской области под автомобилем сотрудника Службы безопасности Украины обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывчаткой. Взрывотехники изъяли из-под автомобиля сумку с неизвестным устройством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя СБУ Артема Дехтяренко и заявление пресс-службы полиции Луганской области.

По данным полиции, во время заезда служебного автомобиля на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки охранник обнаружил подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчали несколько проводов разного цвета.

Взрывотехники уже изъяли из-под машины сумку с неизвестным устройством. В полиции отметили, что угрозы гражданам сейчас нет.

"Информация о минировании автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области соответствует действительности. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия. Дополнительную информацию сообщим позже", - сказал РБК-Украина пресс-секретарь СБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Луганск минирование
NEWS
В Луганской области заминировали автомобиль сотрудника СБУ
В Луганской области заминировали автомобиль сотрудника СБУ
DAILY
Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так