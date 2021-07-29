В Луганской области заминировали автомобиль сотрудника СБУ

В Луганской области под автомобилем сотрудника Службы безопасности Украины обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывчаткой. Взрывотехники изъяли из-под автомобиля сумку с неизвестным устройством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя СБУ Артема Дехтяренко и заявление пресс-службы полиции Луганской области .

По данным полиции, во время заезда служебного автомобиля на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки охранник обнаружил подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчали несколько проводов разного цвета.

Взрывотехники уже изъяли из-под машины сумку с неизвестным устройством. В полиции отметили, что угрозы гражданам сейчас нет.

"Информация о минировании автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области соответствует действительности. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия. Дополнительную информацию сообщим позже", - сказал РБК-Украина пресс-секретарь СБУ.