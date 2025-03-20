Заміна зимових шин на літні: скільки доведеться заплатити у 2025 році

З настанням весняного сезону автовласники традиційно переходять на літні шини. Проте у 2025 році ціни на нові та вживані автошини зросли в середньому на 11%.
РБК-Україна із посиланням на дані OLX Україна розповідає про актуальні ціни на платформі для купівлі нових і вживаних шин, дисків та коліс для легкових автомобілів.
Найпопулярнішими є шини діаметром від 15 до 19 дюймів - майже 70 тисяч оголошень. Порівняно з лютим 2024 року, кількість оголошень зросла на 9%, а відгуків - на 7%. За даними аналізу:
В середньому, вживані шини коштують вдвічі дешевше й користуються більшим попитом - 89% від усіх відгуків у лютому 2025 року.
Диски для легкових авто стали дорожчими - за рік їх ціна зросла на 11%. Кількість відгуків збільшилася на 8%, а оголошень - на 10%. Медіанні ціни на диски:
93% усіх відгуків були саме на вживані диски.
Це найдорожча категорія, адже включає і шини, і диски. Середня ціна зросла на 11%, а кількість відгуків та оголошень - на 10%. Медіанні ціни на колеса в зборі:
95% відгуків були на вживані колеса. Під новими колесами користувачі часто продають запасні колеса або колеса на стальних дисках, тоді як серед вживаних переважають легкосплавні або ковані диски.
Вартість шин, дисків та коліс залежить від їх стану та діаметру - чим більший розмір, тим дорожчі вироби. Найпопулярнішими серед автовласників є варіанти 16 та 17 дюймів, а переважна більшість користувачів розглядає вживані товари.
Раніше РБК-Україна писало, що на початку весни автолюбителям слід звернути увагу на стан літньої гуми. Вона підкреслює важливість перевірки шин після зимового періоду, адже холод, сніг та інші зимові умови могли позначитися на їх якості та безпеці на дорогах.
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