Замена зимних шин на летние: сколько придется заплатить в 2025 году

Новые и подержанные летние шины

Самыми популярными являются шины диаметром от 15 до 19 дюймов - почти 70 тысяч объявлений. По сравнению с февралем 2024 года, количество объявлений выросло на 9%, а отзывов - на 7%. По данным анализа:

15 дюймов: новые - 2000 гривен, бывшие в употреблении - 1131 гривна;

новые - 2000 гривен, бывшие в употреблении - 1131 гривна; 16 дюймов: новые - 2750 гривен, бывшие в употреблении - 1400 гривен;

новые - 2750 гривен, бывшие в употреблении - 1400 гривен; 17 дюймов: новые - 3290 гривен, бывшие в употреблении - 1600 гривен;

новые - 3290 гривен, бывшие в употреблении - 1600 гривен; 18 дюймов: новые - 4000 гривен, бывшие в употреблении - 1900 гривен;

новые - 4000 гривен, бывшие в употреблении - 1900 гривен; 19 дюймов: новые - 5000 гривен, бывшие в употреблении - 2330 гривен.

В среднем, подержанные шины стоят вдвое дешевле и пользуются большим спросом - 89% от всех отзывов в феврале 2025 года.

Новые и подержанные диски

Диски для легковых авто стали дороже - за год их цена выросла на 11%. Количество отзывов увеличилось на 8%, а объявлений - на 10%. Медианные цены на диски:

15 дюймов: новые - 2200 гривен, бывшие в употреблении - 1000 гривен;

новые - 2200 гривен, бывшие в употреблении - 1000 гривен; 16 дюймов: новые - 3500 гривен, бывшие в употреблении - 2000 гривен;

новые - 3500 гривен, бывшие в употреблении - 2000 гривен; 17 дюймов: новые - 5273 гривен, бывшие в употреблении - 3000 гривен;

новые - 5273 гривен, бывшие в употреблении - 3000 гривен; 18 дюймов: новые - 6922 гривен, бывшие в употреблении - 4091 гривен;

новые - 6922 гривен, бывшие в употреблении - 4091 гривен; 19 дюймов: новые - 8500 гривен, бывшие в употреблении - 6000 гривен.

93% всех отзывов были именно на бывшие в употреблении диски.

Новые и подержанные колеса в сборе

Это самая дорогая категория, ведь включает и шины, и диски. Средняя цена выросла на 11%, а количество отзывов и объявлений - на 10%. Медианные цены на колеса в сборе:

15 дюймов: новые - 2200 гривен, бывшие в употреблении - 3000 гривен;

новые - 2200 гривен, бывшие в употреблении - 3000 гривен; 16 дюймов: новые - 3200 гривен, бывшие в употреблении - 5400 гривен;

новые - 3200 гривен, бывшие в употреблении - 5400 гривен; 17 дюймов: новые - 5700 гривен, бывшие в употреблении - 10 000 гривен;

новые - 5700 гривен, бывшие в употреблении - 10 000 гривен; 18 дюймов: новые - 9450 гривен, бывшие в употреблении - 12 144 гривны;

новые - 9450 гривен, бывшие в употреблении - 12 144 гривны; 19 дюймов: новые - 28 816 гривен, бывшие в употреблении - 18 217 гривен.

95% отзывов были на подержанные колеса. Под новыми колесами пользователи часто продают запасные колеса или колеса на стальных дисках, тогда как среди подержанных преобладают легкосплавные или кованые диски.

Стоимость шин, дисков и колес зависит от их состояния и диаметра - чем больше размер, тем дороже изделия. Самыми популярными среди автовладельцев являются варианты 16 и 17 дюймов, а подавляющее большинство пользователей рассматривает подержанные товары.