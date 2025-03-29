Заміна водійського посвідчення: кому доведеться повторно складати іспити

З початку 2025 року в Україні видали понад 37 тисяч водійських посвідчень вперше. Документ дійсний два роки, після чого його необхідно обміняти на постійний.

Однак, якщо водій-початківець за цей період порушив ПДР більше двох разів, йому доведеться повторно складати теоретичний і практичний іспити. Для цього потрібно зареєструватися в системі Е-Запис та підготувати документи:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

наявне посвідчення водія,

медична довідка про придатність до керування транспортним засобом.

Вартість іспитів: 250 гривень за теоретичний та 420 гривень за практичний. Успішне складання гарантує отримання посвідчення терміном на 30 років.