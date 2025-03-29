Заміна водійського посвідчення: кому доведеться повторно складати іспити

Українцям, які вперше отримали водійське посвідчення, видається тимчасовий документ, який через два роки потрібно замінити на постійний. Однак це не завжди можна зробити.
Коли водії-початківці не зможуть отримати постійне водійське посвідчення, РБК-Україна розповідає із посиланням на Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.
З початку 2025 року в Україні видали понад 37 тисяч водійських посвідчень вперше. Документ дійсний два роки, після чого його необхідно обміняти на постійний.
Однак, якщо водій-початківець за цей період порушив ПДР більше двох разів, йому доведеться повторно складати теоретичний і практичний іспити. Для цього потрібно зареєструватися в системі Е-Запис та підготувати документи:
Вартість іспитів: 250 гривень за теоретичний та 420 гривень за практичний. Успішне складання гарантує отримання посвідчення терміном на 30 років.
Раніше РБК-Україна розповідало про процедуру обміну протермінованого посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки. Водії можуть здійснити обмін у сервісному центрі МВС або онлайн через Електронний кабінет водія.
Для цього необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, наявне посвідчення водія та медичну довідку (під час воєнного стану довідка необов'язкова). Вартість послуги становить близько 572 гривень. Якщо водій за два роки вчинив не більше двох адміністративних порушень ПДР і не мав кримінальних правопорушень, іспити для обміну складати не потрібно.
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