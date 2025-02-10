ua en ru
Пн, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Протерміноване посвідчення водія: як обміняти документ без екзаменів і чи треба за це платити

Україна, Понеділок 10 лютого 2025 13:00
UA EN RU
Протерміноване посвідчення водія: як обміняти документ без екзаменів і чи треба за це платити Фото: як обміняти права водія без іспитів (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Обміняти протерміноване водійське посвідчення, яке було вперше видано на 2 роки, можливо без іспитів. Скористатися послугою можна в будь-якому сервісному центрі МВС України або на сайті міністерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС України.

За повідомленням МВС, українські водії можуть обміняти протерміноване посвідчення онлайн і офлайн, але тільки після завершення його дії. Раніше послуга недоступна.

Обмін водійського посвідчення офлайн

Щоб обміняти посвідчення офлайн, водієві необхідно звернутися до сервісного центру МВС із переліком необхідних документів. Потрібно подати:

  1. Паспорт громадянина України або ID-картку з довідкою або випискою про місце проживання;

АБО

  • паспорт для виїзду за кордон з довідкою або випискою про місце проживання;
  • тимчасове посвідчення громадянина України;
  • посвідка на постійне проживання;
  • тимчасова посвідка на проживання;
  • посвідчення біженця;
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
  • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
  1. Ідентифікаційний код;
  2. Наявне водійське посвідчення;
  3. Медичну довідку (під час воєнного стану довідка необов'язкова).

Паспорт громадянина України або закордонний паспорт можна показати співробітнику сервісного центру в електронній формі в застосунку "Дія".

Переміщеним особам додатково необхідно подати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, де зазначено її фактичне місце проживання, якщо воно не вказане в документах. Довідка дійсна в електронному вигляді в застосунку "Дія".

Обмін посвідчення в сервісному центрі здійснюється протягом одного робочого дня. Вартість послуги - у межах 572 гривень.

Обмін водійського посвідчення онлайн

Щоб обміняти протерміноване водійське посвідчення дистанційно, необхідно зайти на сайт МВС та авторизуватися в Електронному кабінеті водія. Там треба знайти розділ "Відновлення та обмін водійського посвідчення". У цьому розділі водієві потрібно заповнити всі поля з особистими даними, після чого оплатити послугу та обрати один зі способів нового посвідчення. Документ можуть надіслати в обраний сервісний центр МВС або поштою у відділення "Укрпошти" чи кур'єром.

Онлайн-обмін простроченого посвідчення займає більше часу, ніж офлайн - близько двох тижнів. Обробка заявки здійснюється протягом 10 робочих днів, ще до 5 днів - на доставку посвідчення.

Вартість готового документа становить близько 572 гривень, якщо отримувати в сервісному центрі МВС. З доставкою на відділення "Укрпошти" або кур'єром посвідчення коштуватиме орієнтовно 866 гривень (572 грн послуга +294 грн доставка).

Іспити для обміну посвідчення

Хороша новина полягає в тому, що для обміну простроченого водійського посвідчення, виданого вперше, складати екзамени не потрібно. Відповідно до пункту 25-1 постанови КМУ від 8 травня 1993 року № 340, іспити не проводяться, якщо водій за два роки після отримання посвідчення вчинив не більш як 2 адмінправопорушення ПДР і не вчинив жодного кримінального. Тим же водіям, які мали кримінальні правопорушення, доведеться складати теоретичні та практичні іспити в сервісному центрі МВС, щоб отримати постійне водійське посвідчення.

Раніше РБК-Україна розповідало, що українське законодавство суворо карає за порушення ПДР, зокрема за керування транспортом у стані алкогольного чи іншого сп'яніння. П'яна їзда карається великими штрафами та позбавленням прав на 10 років. Але після завершення цього терміну водійське посвідчення можна повернути.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Водійське посвідчення
NEWS
Інтригуючий план. Про що Україна та Європа говоритимуть з командою Трампа цього тижня
Інтригуючий план. Про що Україна та Європа говоритимуть з командою Трампа цього тижня
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів