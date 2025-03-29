Замена водительского удостоверения: кому придется повторно сдавать экзамены

С начала 2025 года в Украине выдали более 37 тысяч водительских удостоверений впервые. Документ действителен два года, после чего его необходимо обменять на постоянный.

Однако, если начинающий водитель за этот период нарушил ПДД более двух раз, ему придется повторно сдавать теоретический и практический экзамены. Для этого нужно зарегистрироваться в системе Е-Запись и подготовить документы:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

имеющееся водительское удостоверение,

медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.

Стоимость экзаменов: 250 гривен за теоретический и 420 гривен за практический. Успешная сдача гарантирует получение удостоверения сроком на 30 лет.