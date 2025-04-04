Заміна Starlink вже в Україні: хто фінансує європейський проєкт

Про це заявила генеральний директор Eutelsat Єва Бернеке, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Reuters .

За її словами, компанія вже близько року надає послуги високошвидкісного супутникового інтернету в Україні через німецького дистриб'ютора. Вона заявила, що проєкт фінансується урядом Німеччини, але відмовилася коментувати його вартість.

Бернеке повідомила, що в Україні налічується менше тисячі терміналів Eutelsat. Це становить лише малу частину від приблизно 50 тисяч терміналів Starlink, які є в Україні, але ця цифра зросте.

Eutelsat розраховує відносно швидко доставити в Україну від 5 до 10 тисяч пристроїв, і це може статися "протягом кількох тижнів".

Залежність від Starlink викликає стурбованість Європи

Більш вороже ставлення президента США Дональда Трампа до України після його повернення до Білого дому викликало занепокоєння в Європі щодо залежності від Starlink.

Це частина ракетної компанії SpaceX, що належить технологічному мільярдеру Маску, який близький до Трампа. Starlink забезпечує найважливіше інтернет-підключення для України та її військових у війні проти Росії.

Підрозділ Eutelsat OneWeb є основним конкурентом Starlink у наданні високошвидкісного супутникового інтернету через супутники на низькій навколоземній орбіті.

Вони розташовуються на нижчих висотах, ніж традиційні супутники, що дає їм змогу передавати дані надзвичайно ефективно, забезпечуючи високошвидкісний Інтернет для віддалених населених пунктів, морських суден і військових.

Раніше Eutelsat заявляв, що веде переговори з Європейським Союзом про надання Україні додаткового доступу в Інтернет.

Бернеке заявила, що переговори з Брюсселем щодо України тривають активно і що вони переважно відбуваються в рамках підтримуваного ЄС консорціуму, до якого входить Eutelsat і який працює над довгостроковим супутниковим проєктом, відомим як IRIS2.

Вона сказала, що Eutelsat має ємність, яку він може запропонувати Україні через свою мережу геостаціонарних супутників, які перебувають далі від Землі і зазвичай пропонують повільнішу швидкість з'єднання. Вона сказала, що ця мережа використовує термінали, які коштують відносно недорого і хороші для використання споживачами або як альтернатива.