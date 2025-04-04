Замена Starlink уже в Украине: кто финансирует европейский проект

Об этом заявила генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Reuters .

По ее словам, компания уже около года предоставляет услуги высокоскоростного спутникового интернета в Украине через немецкого дистрибьютора. Она заявила, что проект финансируется правительством Германии, но отказалась комментировать его стоимость.

Бернеке сообщила, что в Украине насчитывается менее тысячи терминалов Eutelsat. Это составляет лишь малую часть от примерно 50 тысяч терминалов Starlink, которые есть Украины, но эта цифра возрастет.

Eutelsat рассчитывает относительно быстро доставить Украину от 5 до 10 тысяч устройств, и это может произойти "в течение нескольких недель".

Зависимость от Starlink вызывает обеспокоенность Европы

Более враждебное отношение президента США Дональда Трампа к Украине после его возвращения в Белый дом вызвало обеспокоенность в Европе относительно зависимости от Starlink.

Это часть ракетной компании SpaceX, принадлежащей технологическому миллиардеру Маску, который близок к Трампу. Starlink обеспечивает важнейшее интернет-подключение для Украины и ее военных в войне против России.

Подразделение Eutelsat OneWeb является основным конкурентом Starlink в предоставлении высокоскоростного спутникового интернета через спутники на низкой околоземной орбите.

Они располагаются на более низких высотах, чем традиционные спутники, что позволяет им передавать данные чрезвычайно эффективно, обеспечивая высокоскоростной Интернет для отдаленных населенных пунктов, морских судов и военных.

Ранее Eutelsat заявлял, что ведет переговоры с Европейским Союзом о предоставлении Украине дополнительного доступа в Интернет.

Бернеке заявила, что переговоры с Брюсселем относительно Украины ведутся активно и что они в основном проходят в рамках поддерживаемого ЕС консорциума, в который входит Eutelsat и который работает над долгосрочным спутниковым проектом, известным как IRIS2.

Она сказала, что Eutelsat имеет емкость, которую он может предложить Украине через свою сеть геостационарных спутников, которые находятся дальше от Земли и обычно предлагают более медленную скорость соединения. Она сказала, что эта сеть использует терминалы, которые стоят относительно недорого и хороши для использования потребителями или в качестве альтернативы.