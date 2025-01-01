Замена копеек на шаги: когда это может произойти и сколько будет стоить

Замена названия разменных монет с копеек на шаги может произойти в 2025 году в случае одобрения Верховной Радой. НБУ обеспечит переход, который не будет стоить ничего.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью .

"Я очень надеюсь, что украинский парламент поддержит нашу инициативу и мы уже в 25-м году будем чеканить не копейки, а шаги", - сказал он.

Как отметил Пышный, это будет шагом к восстановлению исторической справедливости. Копейка осталась как свидетельство влияния Москвы на процесс денежной реформы 1990-х. Копейка как одна сотая соответствующей денежной национальной единицы есть только в Москве, в Минске, в Тирасполе и в Киеве.

"Мы имеем украинское название - шаг. Украинская Народная Республика в 1917 году даже приняла соответствующие законодательные акты, которые определили что соответствующей разменной частью монеты украинской гривны, которая является национальной валютой, является шаг. Во времена Гетманщины шаг активно использовался в денежном счете и соответствующим образом имел огромное распространение", - сказал он.

По его словам, шаг имеет глубокое укоренение в бытовой культуре и является частью украинского фольклора.

"Я вам скажу больше, в 1992 году была даже напечатана пробная партия шагов на Луганском станкостроительном заводе, который в те первые месяцы украинской независимости выполнял функции монетного двора еще тогда не до конца сформированного Национального банка Украины", - сообщил Пышный.

Глава НБУ убежден, что тогда под влиянием соответствующего московского лобби копейка осталась как разменная часть украинской гривны. "И сегодня мы инициируем соответственно внесение изменений в законы, которые позволят убрать эту неуместность и вернуть украинское название шаг в обращение", - добавил он.

"Важным моментом является то, что вокруг этого много спекуляций происходит. Это не будет стоить ни одного шага, ни одной гривны из украинского бюджета, эта замена. Национальный банк знает, как это сделать, и мы обеспечим очень экономную реализацию этой инициативы", - сказал Пышный.