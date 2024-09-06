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Заміна копійок на шаги: як виглядатимуть нові монети

Фото: шаги будуть такого ж кольору та ваги, що і копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Нові українські монети шаги, які замінять копійки, матимуть таку саму масу та колір. Дизайн може трохи змінитися.

Про це сказав Олег Прохода, директор департаменту грошового обігу НБУ повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню The Page.

"Ми плануємо зберегти ті самі заготованки для виготовлення монет. Вони матимуть таку ж масу, колір та інші характеристики", - сказав він.

За його словами, відповідно і карбувальне обладнання не потрібно буде змінювати та навіть суттєво переналаштовувати.

"Додаткових витрат на етапі виробництва не передбачається. Навіть якщо в дизайні монети відбудуться певні зміни, як мінімум напис "копійка" зміниться на "шаг" - це зроблять штатні фахівці Банкнотно-монетного двору НБУ", - повідомив Прохода.

Без зайвих витрат

Директор департаменту НБУ розповів, що реалізація ініціативи не потребуватиме жодних додаткових видатків із державного бюджету України чи з боку НБУ. Щороку на заміну зношених, зіпсованих грошей планується виготовлення нових.

"Ось і на 2025 рік заплановане карбування 20 млн монет. Наразі номіналом 50 копійок. Питання лише в тому, чи карбувати у 2025 знову радянські "копійки" чи українські "шаги" Але якщо парламент підтримає пропозицію НБУ, це можуть бути вже 50 шагів", - додав він.

За його словами, собівартість виготовлення монет залишиться без змін. Не буде і додаткових витрат на виведення з обігу копійок. Тому що, у разі ухвалення потрібних законодавчих змін, монети з назвою "копійка" не вилучатимуться з обігу. Монети "шаг" та "копійка" перебуватимуть в обігу одночасно.

"Громадянам не потрібно буде спеціально збирати, здавати, обмінювати одні на інші. Відповідно не виникатиме витрат, пов’язаних з одномоментним вилученням та утилізацією монет номіналом 50 копійок та виготовленням розмінних монет номіналом 50 шагів на їх заміну", - розповів Прохода.

 

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