Заміна копійок на шаги: як виглядатимуть нові монети

"Ми плануємо зберегти ті самі заготованки для виготовлення монет. Вони матимуть таку ж масу, колір та інші характеристики", - сказав він.

За його словами, відповідно і карбувальне обладнання не потрібно буде змінювати та навіть суттєво переналаштовувати.

"Додаткових витрат на етапі виробництва не передбачається. Навіть якщо в дизайні монети відбудуться певні зміни, як мінімум напис "копійка" зміниться на "шаг" - це зроблять штатні фахівці Банкнотно-монетного двору НБУ", - повідомив Прохода.

Без зайвих витрат

Директор департаменту НБУ розповів, що реалізація ініціативи не потребуватиме жодних додаткових видатків із державного бюджету України чи з боку НБУ. Щороку на заміну зношених, зіпсованих грошей планується виготовлення нових.

"Ось і на 2025 рік заплановане карбування 20 млн монет. Наразі номіналом 50 копійок. Питання лише в тому, чи карбувати у 2025 знову радянські "копійки" чи українські "шаги" Але якщо парламент підтримає пропозицію НБУ, це можуть бути вже 50 шагів", - додав він.

За його словами, собівартість виготовлення монет залишиться без змін. Не буде і додаткових витрат на виведення з обігу копійок. Тому що, у разі ухвалення потрібних законодавчих змін, монети з назвою "копійка" не вилучатимуться з обігу. Монети "шаг" та "копійка" перебуватимуть в обігу одночасно.

"Громадянам не потрібно буде спеціально збирати, здавати, обмінювати одні на інші. Відповідно не виникатиме витрат, пов’язаних з одномоментним вилученням та утилізацією монет номіналом 50 копійок та виготовленням розмінних монет номіналом 50 шагів на їх заміну", - розповів Прохода.