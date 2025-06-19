Заміна в командуванні ЗСУ: що відомо про Шаповалова, який очолив Сухопутні війська

Від сьогоднішнього дня Сухопутні війська Збройних сил України очолив Геннадій Шаповалов.

Генштаб зазначив, що Шаповалов представник нової генерації українських офіцерів, який має значний бойовий досвід та водночас не на словах знайомий з організацією військової структури за стандартами НАТО, адже раніше він працював у Місії Альянсу з координації підтримки та підготовки (NSATU).

Що відомо про Шаповалова

Геннадій Миколайович Шаповалов народився у 1978 році в Кіровоградській області та закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті та Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Також відомо, що він здобував освіту у Військовому коледжі Армії США, де готують старший офіцерський склад американських сухопутних військ.

Як бойовий офіцер Шаповалов пройшов усі щаблі військової служби, від командира танкового взводу до командира славетної 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

У квітні 2024 року він був призначений командувачем оперативного командування "Південь". У цей самий період і до лютого 2025 року Шаповалов командував оперативним угрупованням військ “Таврія”

Крім цього бригадний генерал Шаповалов очолював українську команду в Місії НАТО щодо координації постачання військової допомоги Україні (Вісбаден, Німеччина).

"Командувач Сухопутних військ ЗС України покликаний насамперед підвищувати боєздатність армії, поліпшувати систему мобілізації та підготовку військовослужбовців, впроваджувати інноваційні підходи в управлінні відповідно до стандартів НАТО", - додали в Генштабі.