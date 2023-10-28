UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заміна газового лічильника. Українцям пояснили, хто має сплачувати за послугу

Фото: українцям пояснили, хто має сплачувати за послугу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українці можуть замінити газовий лічильник для правильного обліку обсягів електроенергії, яку отримують побутові та комерційні споживачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Закарпаттяобленерго.

Як розповіли у відомстві, потрібно змінювати лічильники, які:

  • не пройшли періодичну перевірку,
  • завершили міжповірочний інтервал.

Однак терміни зміни лічильника визначаються на основі нормативно-технічної документації. При цьому якщо оператор системи вирішує провести заміну за власною ініціативою, наприклад, установивши пристрої з найкращими технічними характеристиками, то всі витрати він несе сам.

Це стосується і планової заміни приладів обліку електроенергії для побутових споживачів - оператор оплачує пов'язані з цим витрати.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді пояснили, що українці можуть отримати пільгу на оплату за доставку та розподіл газу, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

А також перед цим повідомлялося, що деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному розмірі. Така знижка надається абсолютно за весь спожитий обсяг газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ