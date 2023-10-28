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Смена газового счетчика. Украинцам объяснили, кто должен платить за услугу

Фото: украинцам объяснили, кто должен платить за услугу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцы могут заменить газовый счетчик для правильного учета объемов электроэнергии, получаемой бытовыми и коммерческими потребителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Закарпатьяоблэнерго.

Как рассказали в ведомстве, нужно менять счетчики, которые:

  • не прошли периодическую проверку,
  • завершили межповерочный интервал.

Однако сроки смены счетчика определяются на основе нормативно-технической документации. При этом если оператор системы решает произвести замену по собственной инициативе, например, установив устройства с наилучшими техническими характеристиками, то все расходы он несет сам.

Это касается и плановой замены приборов учета электроэнергии для бытовых потребителей – оператор оплачивает связанные с этим расходы.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде объяснили, что украинцы могут получить льготу на оплату за доставку и распределение газа, если расход на месяц не превышает установленные социальные нормативы.

А также перед этим сообщалось, что некоторые украинцы могут не платить счета за газ в полном размере. Такая скидка предоставляется абсолютно за весь потребленный объем газа.

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