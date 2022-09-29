Замилювання очей: Подоляк пояснив, чому Росія регулярно наполягає на переговорах

Російська Федерація, на думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, регулярно закликає до переговорів, аби створити картинку для зовнішньої аудиторії й забезпечити тиск на Україну з боку Заходу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Подоляк, зі свого боку, сумнівається в змістовності переговорів з Росією в найближчому майбутньому. На думку радника голови Офісу президента, російські офіційні особи потребують діалогу для того, аби виграти час для перегрупування й зміцнення позиції на полі бою.

"Росія постійно говорить про перемовини в ультимативному стилі, але говорить лише для зовнішньої аудиторії, тому що хоче забезпечити тиск на Україну з боку наших партнерів", - зауважив Подоляк.