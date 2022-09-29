Замыливания глаз: Подоляк объяснил, почему Россия регулярно настаивает на переговорах
Российская Федерация, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, регулярно призывает к переговорам, чтобы создать картинку для внешней аудитории и обеспечить давление на Украину со стороны Запада.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Подоляк со своей стороны сомневается в содержательности переговоров с Россией в ближайшем будущем. По мнению советника главы Офиса президента, российские официальные лица нуждаются в диалоге для того, чтобы выиграть время для перегруппировки и укрепления позиции на поле боя.
"Россия постоянно говорит о переговорах в ультимативном стиле, но говорит только для внешней аудитории, потому что хочет обеспечить давление на Украину со стороны наших партнеров", - отметил Подоляк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский выдвинул главе Кремля Владимиру Путину ультиматум по поводу переговоров. В случае признания фейковых "референдумов" Украина откажется продолжать диалог с Россией.
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