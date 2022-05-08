Замгоссекретаря США согласовала в Европе ужесточение санкций против России

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в субботу на встрече в Париже обсудила с коллегами из Британии, Германии, Италии и Франции планы по ужесточению санкций против РФ. Также обсуждалась помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

Помимо Шерман, участие во встрече приняли заместитель министра иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, статс-секретарь МИД Германии Андреас Михаэлис, генеральный секретарь МИД Италии Этторе Франческо Секуи и генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр.

"У них состоялась обширная беседа по поводу российского вторжения в Украину, важности продолжения оказания военной помощи Украине, а также предоставления гуманитарной помощи миллионам людей, которые вынуждены были покинуть свои дома. Участники скоординировали планы дополнительных санкций и других мер для привлечения РФ к ответственности", - сказано в сообщении.

Они также обсудили угрозу для глобальной продовольственной безопасности, которую создает российское вторжение.