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Замгоссекретаря США в Брюсселе обсудит Китай и войну РФ против Украины

Фото: заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман на этой неделе посетит Брюссель, где примет участие в третьей встрече американо-европейского диалога по Китаю, а также обсудит новую фазу войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

У Шерман согласован ряд встреч с европейскими коллегами.

В четверг в Брюсселе она примет участие в очередной встрече американо-европейского диалога высокого уровня по Китаю, уже третьей. Также заместитель госсекретаря выступит с речью, посвященной "отношениям США - ЕС, партнерству и сотрудничеству по широкому кругу общих вызовов".

В пятницу у нее должны состояться консультации по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Заместитель госсекретаря также обсудит с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС дальнейшую тесную координацию в связи с объявленной Путиным войной против Украины и другие глобальные проблемы", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее посол Китая в США призвал Америку "растопить лед новой холодной войны".

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