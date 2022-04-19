Замгоссекретаря США в Брюсселе обсудит Китай и войну РФ против Украины

Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман на этой неделе посетит Брюссель, где примет участие в третьей встрече американо-европейского диалога по Китаю, а также обсудит новую фазу войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
У Шерман согласован ряд встреч с европейскими коллегами.
В четверг в Брюсселе она примет участие в очередной встрече американо-европейского диалога высокого уровня по Китаю, уже третьей. Также заместитель госсекретаря выступит с речью, посвященной "отношениям США - ЕС, партнерству и сотрудничеству по широкому кругу общих вызовов".
В пятницу у нее должны состояться консультации по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Заместитель госсекретаря также обсудит с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС дальнейшую тесную координацию в связи с объявленной Путиным войной против Украины и другие глобальные проблемы", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее посол Китая в США призвал Америку "растопить лед новой холодной войны".
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