Замгоссекретаря США в Брюсселе обсудит Китай и войну РФ против Украины

У Шерман согласован ряд встреч с европейскими коллегами.

В четверг в Брюсселе она примет участие в очередной встрече американо-европейского диалога высокого уровня по Китаю, уже третьей. Также заместитель госсекретаря выступит с речью, посвященной "отношениям США - ЕС, партнерству и сотрудничеству по широкому кругу общих вызовов".

В пятницу у нее должны состояться консультации по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Заместитель госсекретаря также обсудит с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС дальнейшую тесную координацию в связи с объявленной Путиным войной против Украины и другие глобальные проблемы", - сказано в сообщении.