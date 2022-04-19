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Заступник держсекретаря США в Брюсселі обговорить Китай і війну РФ проти України

Фото: заступник держсекретаря США Венді Шерман (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Заступник Державного секретаря США Венді Шерман цього тижня відвідає Брюссель, де візьме участь у третій зустрічі американо-європейського діалогу щодо Китаю, а також обговорить нову фазу війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу США.

У Шерман узгоджено ряд зустрічей з європейськими колегами.

У четвер у Брюсселі вона візьме участь у черговій зустрічі американо-європейського діалогу високого рівня щодо Китаю, вже третьої. Також заступник держсекретаря виступить з промовою, присвяченою "відносинам США-ЄС, партнерству і співпраці з широкого кола спільних викликів".

У п'ятницю у неї повинні відбутися консультації щодо ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Заступник держсекретаря також обговорить з союзниками по НАТО і партнерами з ЄС подальшу тісну координацію у зв'язку з оголошеною Путіним війною проти України та інші глобальні проблеми", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше посол Китаю в США закликав Америку "розтопити лід нової холодної війни".

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