Замглавы САП незаконно отменил решение о закрытии дела "Роттердам+", - адвокат

Заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры незаконно отменил решение прокурора о закрытии дела "Роттердам+" в угоду личным интересам. Это должно стать предметом уголовного дела Государственного бюро расследований.

"Делает это прокурор Грищук уже во второй раз за последние несколько месяцев, прекрасно осознавая противоправность своих действий. Он сознательно идет на преступления, на подрыв авторитета прокуратуры, на нарушение конституционных прав бывших подозреваемых в угоду личным интересам", - заявила адвокат.

Она подчеркнула, что прокурор Грищук никогда не занимался делом "Роттердам+", и по закону даже не имеет доступа к материалам.

"То есть не зная обстоятельство дела, не видя результатов многочисленных экспертиз и заключений, которые в течение 4 лет однозначно указали на законности и обоснованности формулы, он принял решение возобновить расследование", - отметила Дригваль.

По ее словам, согласно закону Украины, отмена постановлений прокуроров САП может быть осуществлено Генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, или руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры, коим Максим Грищук не является.

"У стороны защиты не остается иного выгода как просить ГБР открыть уголовное дело в отношении этого прокурора. Попирание института правосудия прокурорами САП не должно стать инструментом достижения сомнительных целей обвинения", - добавила адвокат.