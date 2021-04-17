Заступник голови САП незаконно скасував рішення про закриття справи "Роттердам+", - адвокат

Заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незаконно скасував рішення прокурора про закриття справи "Роттердам+" на догоду особистим інтересам. Це має стати предметом кримінальної справи Державного бюро розслідувань.

"Робить це прокурор Грищук вже вдруге за останні кілька місяців, прекрасно усвідомлюючи протиправність своїх дій. Він свідомо йде на злочини, на підрив авторитету прокуратури, на порушення конституційних прав колишніх підозрюваних в догоду особистим інтересам", - заявила адвокат.

Вона підкреслила, що прокурор Грищук ніколи не займався справою "Роттердам+", і за законом навіть не має доступу до матеріалів.

"Тобто не знаючи обставини справи, не бачачи результатів численних експертиз і висновків, які протягом 4 років однозначно вказали на законності і обґрунтованості формули, він прийняв рішення відновити розслідування", - зазначила Дригваль.

За її словами, згідно із законом України, скасування постанов прокурорів САП може бути здійснено Генеральним прокурором або особою, яка виконує його обов'язки, або керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яким Максим Грищук не є.

"У сторони захисту не залишається іншого вигода як просити ДБР відкрити кримінальну справу щодо цього прокурора. Нехтування інституту правосуддя прокурорами САП не повинно стати інструментом досягнення сумнівних цілей звинувачення", - додала адвокат.