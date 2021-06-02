Замглавы ОП похвалил Харьков за то, как он развивается

Мэр должен быть прежде всего хозяйственником, именно для этого его избирают горожане. Так как городские власти Харькова предпочитают заниматься городом, а не политикой, областной центр демонстрирует хорошее развитие.

"Мэры - это не про политику. Многие из них это понимают и открыто говорят, что не нужно туда лезть. Мэром избирают для того, чтобы ты городом занимался, а не всеукраинской политикой. Именно поэтому у таких и успех есть у себя в городах, и их переизбирают", - сказал замглавы ОП.

Также, считает он, нет ничего опасного в том, что руководство Харькова берет кредиты на развитие города. Это распространенная практика на местах, и в последнее время возможности кредитования под региональные проекты еще более расширились.

"Есть кредитные обязательства, да, но, судя по той информации, которую мы получаем от местной власти сейчас, это не опасная ситуация. Да, действительно, берут кредиты, но их берут все, в том числе облсоветы - им недавно дали возможность кредитоваться, например, по местным дорогам", - прокомментировал Тимошенко.

Важной особенностью Харькова является наличие у региона границы с Россией и близость к зоне боевых действий, поэтому будущий мэр, выборы которого назначены на 31 октября, обязательно должен быть носителем проукраинских настроений, убежден замглавы ОП.

"Заинтересованность Офиса президента в том, чтобы мэр, которого выберут харьковчане, был проукраинским, проповедовал украинскую государственную политику, чтобы там даже не было намека в сторону федерализации. А также, конечно, развивал город. Но в городе, судя по нашим туда поездкам, делается много разных вещей - и инфраструктурных, и не только", - сказав Тимошенко.