Заступник голови ОП похвалив Харків за те, як він розвивається
Мер повинен бути перш за все господарником, саме для цього його обирають містяни. Оскільки міська влада Харкова вважає за краще займатися містом, а не політикою, обласний центр демонструє розвиток.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс Україна".
"Мери - це не про політику. Багато з них це розуміють і відкрито говорять, що не треба туди лізти. Мером обирають для того, щоб ти містом займався, а не всеукраїнською політикою. Саме тому у таких і успіх є у себе в містах, їх і переобирають", - сказав заступник голови ОП.
Також, вважає він, немає нічого небезпечного у тому, що керівництво Харкова бере кредити на розвиток міста. Це поширена практика на місцях, і останнім часом можливості кредитування під регіональні проєкти ще більш розширилися.
"Є кредитні зобов'язання, так, але, судячи з тієї інформації, яку ми отримуємо від місцевої влади нині, це не небезпечна ситуація. Так, справді, беруть кредити, але їх беруть усі, зокрема облради - їм нещодавно дали можливість кредитуватися, наприклад, за місцевими дорогами", - прокоментував Тимошенко.
Важливою особливістю Харкова є наявність у регіону кордону з Росією і близькість до зони бойових дій, тому майбутній мер, вибори якого призначені на 31 жовтня, обов'язково повинен бути носієм проукраїнських настроїв, переконаний заступник голови ОП.
"Зацікавленість Офісу президента в тому, щоб мер, якого оберуть харків'яни, був проукраїнським, проповідував українську державну політику, щоб там навіть не було натяку у бік федералізації. А також, звісно, розвивав місто. Але в місті, судячи з наших туди поїздок, робиться багато різних речей - і інфраструктурних, і не лише", - сказав Тимошенко.
Нагадаємо, 30 березня народні депутати підтримали питання позачергових виборів міського голови Харкова. Вибори призначили на неділю 31 жовтня 2021 року.