Замглавы НБУ заявила, что демонстранты снесли ворота ее дома

Фото: Екатерина Рожкова (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Они требовали, чтобы Рожкова вышла на улицу с дочерью

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что протестующие снесли ворота ее дома и назвала это террором. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По ее словам, демонстранты требовали, чтобы Рожкова вышла на улицу с дочерью.

"Вчера митингующие стояли возле моего дома целый день. Выкрикивали разные обидные вещи. Кричали, чтобы я к ним вышла. Не сама. С дочкой. Интересно, что они хотели от восьмилетнего ребенка? Вечером ушли, оставив за собой кучу грязи... Сегодня утром пришли снова. Некоторые на такси... Снесли ворота, которые закрывали улицу. Что будет дальше?", - написала она.

Она заявила, что цель таких митингов - оказать психологическое давление на семьи сотрудников НБУ.

Ранее Рожкова рассказала, что 2 декабря в поселке под Киевом прошла акция против главы НБУ Якова Смолия, а в Киеве в дом, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Она сказала, что давление перерастает в преследование.

Нацбанк ранее уже заявил об атаке со стороны Коломойского в виде "заказных спекуляций и клеветы в СМИ и проплаченных митингов под стенами НБУ".