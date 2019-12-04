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Заступник голови НБУ заявила, що демонстранти знесли ворота її будинку

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 15:18
Заступник голови НБУ заявила, що демонстранти знесли ворота її будинку
Фото: Катерина Рожкова (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Вони вимагали, щоб Рожкова вийшла на вулицю з дочкою

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова заявила, що протестувальники знесли ворота її будинку і назвала це терором. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За її словами, демонстранти вимагали, щоб Рожкова вийшла на вулицю з дочкою.

"Вчора мітингувальники стояли біля мого будинку цілий день. Вигукували різні образливі речі. Кричали, щоб я до них вийшла. Не сама. З донькою. Цікаво, що вони хотіли від восьмирічної дитини? Увечері пішли, залишивши за собою купу бруду... Сьогодні вранці прийшли знову. Деякі на таксі... Знесли ворота, що закривали вулицю. Що буде далі?", - написала вона.

Вона заявила, що мета таких мітингів - чинити психологічний тиск на родини співробітників НБУ.

Заступник голови НБУ заявила, що демонстранти знесли ворота її будинку

Раніше Рожкова розповіла, що 2 грудня в селищі під Києвом пройшла акція проти глави НБУ Якова Смолія, а в Києві в будинок, де проживає дочка Смолія з сім'єю, намагалася потрапити знімальна група телеканалу "1+1", який належить олігарху Ігорю Коломойському. Вона сказала, що тиск переростає в переслідування.

Раніше Нацбанк вже заявив про атаку з боку Коломойського у вигляді "замовних спекуляцій і наклепу в ЗМІ та проплачених мітингів під стінами НБУ".

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Новини України Національний банк УкраїниКатерина Рожкова
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