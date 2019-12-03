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В НБУ заявляют о преследовании семей работников регулятора

Новости » Происшествия     03.12.2019 - 14:20
В НБУ заявляют о преследовании семей работников регулятора
Фото: Екатерина Рожкова (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

В НБУ жалуются на акции протеста возле домов сотрудников

Давление на сотрудников Национального банка Украины (НБУ) перерастает в преследование, в том числе семей работников регулятора. Об этом в Facebook сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, сегодня утром группа протестующих устроила акцию возле ее дома. А вчера в поселке под Киевом прошла акция против главы НБУ Якова Смолия, а в Киеве в дом, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала "1+1".

"Давление на должностных лиц НБУ в качестве главного раздражителя для некоторых олигархов выходит за рамки здравого смысла. Сначала они шли в суды, чтобы запретить нам работать. Не получилось…К давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследования отдельных должностных лиц НБУ и их семей", - отметила Рожкова.

Напомним, ранее Нацбанк заявил об атаке со стороны олигарха Игоря Коломойского в виде "заказных спекуляций и клеветы в СМИ и проплаченных митингов под стенами НБУ".

Кроме того, НБУ подал в суд на нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского из-за обвинений в том, что руководство Нацбанка организовало "воровскую схему".

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Новости Украины Национальный банк УкраиныпреследованиеЕкатерина Рожкова
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