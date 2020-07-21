Замглавы Минздрава занимался медзакупками при Богатыревой, - Bihus.Info

Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко занимался медицинскими закупками при экс-президенте Викторе Януковиче. Именно на его направлениях стоимость лекарств была завышена в десятки раз.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

В 2013 году в Министерстве здравоохранения, которое тогда возглавляла Раиса Богатырева, создали тендерный комитет по госзакупкам. Роман Богачев стал главой этого комитета, в котором был также Иващенко.

Сам Иващенко говорит, что он занимался закупками лекарств против рака, ВИЧ и туберкулеза. Журналисты заявили, что после увольнения и побега Богатыревой стало известно, что именно на этих направлениях стоимость лекарств была завышена в десятки раз.

По данным журналистов, Иващенко работал коммерческим директором фармацевтического дилера Линк-Медитал, который закупает медицинские препараты за рубежом.

В Bihus.Info утверждают, что Линк-Медитал годы "перекачивал" в Immedex "миллионы гривен переплат за лекарства для украинских больниц". Иващенко опроверг любые отношения с венгерской компанией.

Напомним, журналисты этого издания ранее заявили, что Министерство здравоохранения Украины спланировало расходы на закупку средств для борьбы с COVID-19 и установило цены на необходимые товары выше рыночных.

Отметим, что НАБУ проверяет закупку правительством защитных костюмов по завышенным ценам.