Заступник голови МОЗ займався медзакупівлями при Богатирьовій, - Bihus.Info

Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко займався медичними закупівлями при екс-президенті Вікторі Януковичі. Саме на його напрямках вартість ліків була завищена в десятки разів.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

З 2013 році в Міністерстві охорони здоров’я, яке тоді очолювала Раїса Богатирьова, створили тендерний комітет з держзакупівель. Роман Богачов став головою цього комітеті, в якому був також Іващенко.

Сам Іващенко говорить, що він займався закупівлями ліків проти раку, ВІЛ та туберкульозу. Журналісти заявили, що після звільнення і втечі Богатирьової стало відомо, що саме на цих напрямках вартість ліків була завищена в десятки разів.

За даними журналістів, Іващенко працював комерційним директором фармацевтичного дилера Лінк-Медитал, який закуповує медичні препарати за кордоном.

У Bihus.Info стверджують, що Лінк-Медитал роками "перекачував" в Immedex "мільйони гривень переплат за ліки для українських лікарень".Іващенко спростував будь-які відносини з угорською компанією.

Нагадаємо, журналісти цього видання раніше заявили, що Міністерство охорони здоров'я України спланувало витрати на закупівлю засобів для боротьби з COVID-19 і встановило ціни на необхідні товари вище ринкових.

Зазначимо, НАБУ перевіряє закупівлю урядом захисних костюмів за завищеними цінами.