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ГБР проводит обыск в Фискальной службе, - источник

Новости » Происшествия    12.07.2019 - 14:04
ГБР проводит обыск в Фискальной службе, - источник
Иллюстративное фото (dbr.gov.ua)

Обыск проходит в связи с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией "Филипп Моррис" и Украиной

В Государственной фискальной службе начались обыски. Их проводит Государственное бюро расследований, о чем РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

В частности, следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" и Украиной.

Так, 5 декабря 2018 года на заседании Кабинет министров Украины принял соответствующее распоряжение, обязав и.о. председателя ГФС Александра Власова подписать указанное мировое соглашение.

Подчеркнем, мирное урегулирование спора тогда позволило предотвратить предъявление иска к государству Украина и избежать значительных затрат в ходе инвестиционного арбитража, о намерениях подать в который предупредила компания "Филип Моррис".

Напомним, в декабре 2018-го украинское правительство пошло на мировое соглашение с производителем сигарет "Филлип Моррис" и отказалось от налоговых претензий на 635 млн гривен.

Как писало РБК-Украина в 2017 году, Генеральная прокуратура подозревала главу и членов Антимонопольного комитета в получении взяток от сигаретных монополистов.

Добавим также, согласно принятому госбюджету на 2019 год, с июля повышаются акцизы на сигареты.

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