В Киевской области коронавирус подтвержден у пяти человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все инфицированные коронавирусом проживают в Обуховском районе

В Киевской области заражение коронавирусом лабораторно подтверждено у пяти человек. Об этом заявил в ходе брифинга и. о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает РБК-Украина.

По его словам, все у кого выявили коронавирус, проживают в Обуховском районе.

"По состоянию на 6 часов утра сегодня в учреждения здравоохранения Киевской области обратились 29 человек, у которых возможно подозрение на вирусное заболевание COVID-19. С помощью экспресс-тестов проверено 22 человека, тест-системы показали семь заболевших. В то же время лабораторно подтвержденных на данный момент у нас 5 человек", - заявил он.

При этом он добавил, что самому старшему из них - 57 лет, самому младшему - 37.

Также Володин отметил, что в области удается удерживать ситуацию с коронавирусом благодаря оперативно принятым мерам профилактики.

Отметим, по состоянию на 23 марта, в Украине подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявлено в Киеве - 29, из них 20 в течение суток. На втором месте Черновицкая область - 25 (1 летальный).

Напомним, министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса.