ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской области коронавирус подтвержден у пяти человек

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 15:44
В Киевской области коронавирус подтвержден у пяти человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все инфицированные коронавирусом проживают в Обуховском районе

В Киевской области заражение коронавирусом лабораторно подтверждено у пяти человек. Об этом заявил в ходе брифинга и. о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает РБК-Украина.

По его словам, все у кого выявили коронавирус, проживают в Обуховском районе.

"По состоянию на 6 часов утра сегодня в учреждения здравоохранения Киевской области обратились 29 человек, у которых возможно подозрение на вирусное заболевание COVID-19. С помощью экспресс-тестов проверено 22 человека, тест-системы показали семь заболевших. В то же время лабораторно подтвержденных на данный момент у нас 5 человек", - заявил он.

При этом он добавил, что самому старшему из них - 57 лет, самому младшему - 37.

Также Володин отметил, что в области удается удерживать ситуацию с коронавирусом благодаря оперативно принятым мерам профилактики.

Отметим, по состоянию на 23 марта, в Украине подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявлено в Киеве - 29, из них 20 в течение суток. На втором месте Черновицкая область - 25 (1 летальный).

Напомним, министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса.

Коронавирус вызвал больший экономический шок, чем кризис в 2008, - ОЭСР Минздрав разработал инструкцию по захоронению умерших от коронавируса
Новости Украины Киевская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь