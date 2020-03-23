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У заступника голови Харківської облради підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 18:08
У заступника голови Харківської облради підтвердили коронавірус
Фото: Володимир Скоробагач (з відкритих джерел)

Володимир Скоробагач знаходиться в одній зі столичних лікарень

У заступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача підтвердили зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що аналізи Скоробагача на коронавірус, надіслані в одну з лабораторій у Німеччині, дали позитивний результат.

При цьому наголошується, що зараз Скоробагач знаходиться в одній з лікарень столиці. У нього діагностували пневмонію. На стаціонарному лікуванні перебуває і його дружина Вікторія.

Відзначимо, 20 березня в Києві був госпіталізований з підозрою на коронавірус Володимир Скоробагач.

Нагадаємо, у Київській області коронавірус лабораторно підтверджений у п'яти осіб.

Крім того, станом на 23 березня, в Україні підтверджено 73 випадки зараження коронавірусом. Найбільше випадків зафіксовано у Києві - 29, з них 20 протягом доби. На другому місці - Чернівецька область - 25 (1 летальний).

Раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступив за введення надзвичайного стану в Україні через поширення коронавірусу.

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