Замглавы Харьковского облсовета арестовали. Он может выйти под залог

Задержанному на взятке замглавы Харьковского облсовета избрали меру пресечения. Его взяли под стражу с возможностью выхода под залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что сегодня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения замглавы Харьковского облсовета, уличенному вместе с адвокатом на вымогательстве и получении 1 млн 50 тысяч гривен от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности.

По решению суда, который удовлетворил ходатайство прокурора, к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 750 000 гривен залога. В случае внесения залога на него будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Срок действия меры пресечения - до 20.09.2021.