Генпрокурор подписала подозрение замглаве Харьковского облсовета. Его задержали на взятке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Венедиктовой в Facebook .

"Информирую общество о том, что мною были подписаны сообщения о подозрении заместителю главы Харьковского областного совета и адвокату. Уголовное производство зарегистрировано в самом начале 2021 года и все это время продолжалось следствие, детективы и прокуроры собирали доказательства в процессуальный способ", - написала она.

Генпрокурор отметила, что во время проведения следственных и процессуальных действий установили, что фигуранты дела требовали деньги за свою "помощь" в вопросе трудоустройства чиновника, а впоследствии указанные ими суммы были им переданы.

"Все эти факты надлежащим образом зафиксированы детективами и прокурорами", - добавила она.