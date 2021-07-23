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Замглаве Харьковского облсовета сообщили о подозрении

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Харьков, Пятница 23 июля 2021 17:27
Замглаве Харьковского облсовета сообщили о подозрении Фото: Замглаве Харьковского облсовета сообщили о подозрении (facebook.com/sap.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 23 июля, замглаве Харьковского облсовета и его сообщнику - адвокату сообщили о подозрении. Их накануне уличили на вымогательстве и получении взятки в размере более 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что действия замглавы облсовета квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо важное положение по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством).

При этом адвокату инкриминируется - ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды).

Напомним, вчера НАБУ и САП разоблачили на взятке замглаву Харьковского облсовета и его сообщника - адвоката. Они требовали 1 млн 50 тысяч гривен от директора одного из коммунальных предприятий за то, чтобы тот остался на посту.

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