Замглаве Харьковского облсовета сообщили о подозрении

В пятницу, 23 июля, замглаве Харьковского облсовета и его сообщнику - адвокату сообщили о подозрении. Их накануне уличили на вымогательстве и получении взятки в размере более 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры .

В ведомстве отметили, что действия замглавы облсовета квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо важное положение по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством).

При этом адвокату инкриминируется - ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды).