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Замглавы Харьковского облсовета уличили в миллионной взятке

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Четверг 22 июля 2021 21:34
Замглавы Харьковского облсовета уличили в миллионной взятке Фото: Замглавы Харьковского облсовета уличили в миллионной взятке (facebook.com/nabu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Заместителя главы Харьковского облсовета и его сообщника уличили на взятке. Их разоблачили сразу после получения последней части неправомерной выгоды в 1 млн 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

В ведомстве отметили, что денежные средства замглавы Харьковского облсовета и адвокат требовали от директора одного из коммунальных предприятий за то, чтобы тот остался на посту.

"Неправомерную выгоду передавали частями, после получения последнего транша в 350 тысяч гривен участников коррупционного преступления и разоблачили", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.

"Проверяется информация о причастности к совершенному преступлению других лиц. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

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