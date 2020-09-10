Замглавы ЕК экстренно вылетает в Лондон за разъяснениями по Brexit

Фото: флаг Британии (Reuters)

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович вылетит в Лондон для проведения экстренных переговоров из-за ситуации с возможным нарушением соглашения по Brexit. В британской столице состоится заседание Совместного комитета.

Об этом сказано в заявлении главы пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера.

ЕС ждет разъяснений Великобритании о необходимости полного и своевременного выполнения Соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава сообщества.

Эта поездка Шефчовича связана с публикацией британским правительством законопроекта, который допускает нарушение соглашения Брюсселя и Лондона об условиях европейского развода по итогу Brexit.

Отметим, законопроект Британии о внутреннем рынке касается вопросов так называемого протокола Северной Ирландии - элемента соглашения о выходе из ЕС, назначенного предотвратить возвращение "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Лондон убеждает, что документ внесет лишь незначительные уточнения в чрезвычайно конкретных сферах.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен раскритиковала Британию за законопроект о внутреннем рынке.

Также РБК-Украина писало, что Великобритания ожидает большей гибкости от Евросоюза на переговорах о соглашении по свободной торговле, в противном случае правительство готово выйти из ЕС без соглашения.