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Заступник голови ЄК терміново вилітає до Лондона за роз'ясненнями щодо Brexit

Лондон, Четвер 10 вересня 2020 02:54
Заступник голови ЄК терміново вилітає до Лондона за роз'ясненнями щодо Brexit
Фото: прапор Британії (Reuters)
Автор: Артур Родивилов

Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович вилетить до Лондона для проведення екстрених переговорів через ситуацію з можливим порушенням угоди щодо Brexit. У британській столиці відбудеться засідання Спільного комітету.

Про це йдеться в заяві глави прес-служби Єврокомісії Еріка Мамера.

ЄС чекає роз'яснень Великобританії про необхідність повного і своєчасного виконання Угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу товариства.

Ця поїздка Шефчовича пов'язана з публікацією британським урядом законопроєкту, який допускає порушення угоди Брюсселя та Лондона про умови європейського розлучення за підсумком Brexit.

Відзначимо, законопроєкт Британії про внутрішній ринок стосується питань так званого протоколу Північної Ірландії - елементу угоди про вихід з ЄС, призначеного запобігти поверненню "жорсткого" кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.

Лондон переконує, що документ внесе лише незначні уточнення в надзвичайно конкретних сферах.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Британію за законопроєкт про внутрішній ринок.

Також РБК-Україна писало, що Великобританія очікує більшої гнучкості від Євросоюзу на переговорах про угоду щодо вільної торгівлі, в іншому випадку уряд готовий вийти з ЄС без угоди.

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