UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Замглаве Харьковского облсовета сообщили о подозрении

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 23 июля, замглаве Харьковского облсовета и его сообщнику - адвокату сообщили о подозрении. Их накануне уличили на вымогательстве и получении взятки в размере более 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что действия замглавы облсовета квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо важное положение по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством).

При этом адвокату инкриминируется - ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды).

Напомним, вчера НАБУ и САП разоблачили на взятке замглаву Харьковского облсовета и его сообщника - адвоката. Они требовали 1 млн 50 тысяч гривен от директора одного из коммунальных предприятий за то, чтобы тот остался на посту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьковвзяткаподозрение