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Заступнику глави Харківської облради повідомили про підозру

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Харків, П'ятниця 23 липня 2021 17:27
Заступнику глави Харківської облради повідомили про підозру Фото: заступник голови Харківської облради повідомили про підозру (facebook.com/sap.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 23 липня, заступнику глави Харківської облради і його спільникові - адвокату повідомили про підозру. Їх напередодні викрили на вимаганні та отриманні хабара в розмірі понад 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відомстві зазначили, що дії заступника голови облради кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі посадовою особою, яка займає особливо важливе положення за попередньою змовою, поєднане з вимаганням).

При цьому адвокату інкримінується - ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні неправомірної вигоди).

Нагадаємо, вчора НАБУ і САП викрили на хабарі заступника голови Харківської облради і його спільника - адвоката. Вони вимагали 1 млн 50 тисяч гривень від директора одного з комунальних підприємств за те, щоб той залишився на посаді.

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