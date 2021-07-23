Заступнику глави Харківської облради повідомили про підозру

У п'ятницю, 23 липня, заступнику глави Харківської облради і його спільникові - адвокату повідомили про підозру. Їх напередодні викрили на вимаганні та отриманні хабара в розмірі понад 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури .

У відомстві зазначили, що дії заступника голови облради кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі посадовою особою, яка займає особливо важливе положення за попередньою змовою, поєднане з вимаганням).

При цьому адвокату інкримінується - ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні неправомірної вигоди).