ru ua
Пт, 03 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Замгенсека ООН прибыл в Москву для решения продовольственного кризиса, - Reuters

Новина українською →
Москва, Пятница 03 июня 2022 00:34
Замгенсека ООН прибыл в Москву для решения продовольственного кризиса, - Reuters Фото: ООН (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Москву прибыл глава гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс, чтобы обсудить с российскими властями расчистку морского пути для экспорта зерна и других продуктов питания из черноморских портов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Гриффитс встретится с российскими официальными лицами через несколько дней после того, как другой высокопоставленный представитель ООН, Ребекка Гринспан, провела в Москве переговоры с первым заместителем премьер-министра России Андреем Белоусовым об ускорении экспорта российского зерна.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море. Это позволит предотвратить продовольственный кризис.

Также мы писали, что, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия готова деблокировать украинские порты для экспорта продовольствия. Однако в обмен требует от Запада снять санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
продовольственный кризис ООН Российская Федерация Вторжение России в Украину
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине