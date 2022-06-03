Заступник генсека ООН прибув до Москви для вирішення продовольчої кризи, - Reuters

До Москви прибув глава гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс, щоб обговорити з російською владою розчищення морського шляху для експорту зерна та інших продуктів харчування з чорноморських портів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Гріффітс зустрінеться з російськими офіційними особами через кілька днів після того, як інший високопоставлений представник ООН, Ребекка Грінспан, провела в Москві переговори з першим заступником прем'єр-міністра Росії Андрієм Білоусовим про прискорення експорту російського зерна.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі. Це дозволить запобігти продовольчу кризу.

Також ми писали, що, за словами президента РФ Володимира Путіна, Росія готова деблокувати українські порти для експорту продовольства. Однак в ОБМІН вимагає від Заходу зняти санкції.

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